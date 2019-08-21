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تعرف على تفاصيل حملة إنج بريك لطلاب الجامعات.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:57 م
صدى البلد
توك شو
قالت ياسمين سيف الدين، عضو في حملة "إنج بريك": إن الفكرة من برنامج "إنج بريك" هي مساعدة الطلاب لاكتساب قدرات وحواس لا تدرس في القطاع التعليمي، مشيرة إلي أن الحملة ليست ضمن التعليم في الجامعات.

وأضافت ياسمين سيف الدين خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على الفضائية "إم بي سي مصر 2"، أن العاملين في المنظمة طلاب، موضحة أنه يتم التدريب على فكرة معينة بالبرنامج لمدة شهرين.

وأوضحت ياسمين سيف الدين، أن التقديم لا يقتصر على طلاب الجامعات الهندسية بل يشمل الطلاب من المجالات المختلفة.

وأشارت ياسمين سيف الدين، إلى أن المنظمة تقوم بتوفير الفرصة لتدريب الطلاب على العمل خارج الجامعات ليزيد من خبراتهم.


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