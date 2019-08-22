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ديني

هل أقضى مع الصلوات الفائتة السنن أيضا ؟ .. على جمعة يجيب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:46 ص
الصلوات الفائتة
الصلوات الفائتة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق إن قضاء الصلوات الفائتة يفضل ألا يكون معه السنن، فإن كان لدى الشخص طاقة ليصلي السنن فمن باب أولى أن يؤدي الصلوات الفائتة.

وأضاف الدكتور على جمعة في رده على سؤال "هل أقضي مع الصلوات الفائتة السنن أيضا؟"، أن أحب الأعمال إلى الله ما افترضها على عباده، فإذا كنت تقضي من الفائتة صلاة واحدة فأدِ صلاتين من الفوائت لتوفير الوقت بدلا من السنن.

من جانبها، قالت دار الإفتاء إن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء صلوات الفريضة الفائتة، مشيرة إلى أنه لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز لي أن أقضيَ ما يفوتني من السنن الرواتب التي تكون مع الصلوات المفروضة؟»، أن يُسَنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، فإن خرج وقتها جاز له أن يقضيها بعد ذلك على المختار للفتوى. 

وأضافت أنه من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ فإن السنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل، فإن خرج وقتها ولم يصلها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك كما هو الراجح من أقوال الفقهاء.

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