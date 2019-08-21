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لو مديرك صارم ..أحذر التعامل معه بهذه الطريقة ..فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:33 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
طرحت علياء مجدي، استشاري العلاقات الاسرية ومدرب ذكاء عاطفي، روشتة للتعامل مع المدير الذي يتسم بالصرامة والشدة مع الموظفين .

وأضافت علياء مجدي، خلال لقائها ببرنامج«صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «إم بي سي »، أن المدير الذي يتسم بالجدية أكثر من اللزوم، يجب ان يكون التعامل معه بعيدًا عن التهريج أو حالة العشوائية ، لافتة الي أنه من الممكن أن يقوم المدير الجاد بإحراج الموظف المستهتر أمام الجميع.

وأكدت استشاري العلاقات الاسرية ومدرب ذكاء عاطفي، ان كل شخصية لها خط معين للتعامل ويجب الأخذ في الإعتبار هذا الإختلاف مؤكدة أن المدير الجاد يخشى ان يتعامل بحالة من المرونة بعض الشيء خشية أن تهتز شخصيته بين الموظفين وطاقم العمل.

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