في ذكرى رحيله.. حنا مينه حكاية بحارالأدب

اتسم بقوة الملاحظة، ورؤية الأشياء التي لا يراها الناس العاديون، ويتميز عن أقرانه المبدعين بقدرته الفذة على إقناع المتلقي الذي يقرأ نصه الإبداعي المنبثق عن الواقع المعيش الذي يعرفه السوريون والعرب على حد سواء، إنه الكاتب السوري حنا مينه الذي تحل اليوم ذكرى رحيله.



عاش حنا طفولته في إحدى قرى لواء الاسكندرون على الساحل السوري، وفي عام 1939 عاد مع عائلته إلى مدينة اللاذقية وهي عشقه وملهمته بجبالها وبحرها، كافح كثيرًا في بداية حياته وعمل حلاقًا وحمالًا في ميناء اللاذقية، ثم كبحار على السفن والمراكب.



اشتغل في مهن كثيرة أخرى منها مصلّح دراجات، ومربّي أطفال في بيت سيد غني، إلى عامل في صيدلية إلى صحفي أحيانا، ثم إلى كاتب مسلسلات إذاعية للإذاعة السورية باللغة العامية، إلى موظف في الحكومة، إلى روائي.



حنا مينه أب لخمسة أولاد، بينهم صبيان، هما سليم الذي توفي في الخمسينيات في ظروف النضال والحرمان والشقاء، والآخر سعد، أصغر أولاده، وهو ممثل معروف شارك في بطولة المسلسل التلفزيوني "نهاية رجل شجاع) المأخوذ عن رواية والده، ولديه ثلاث بنات: سلوى "طبيبة"، سوسن "شهادة في الأدب الفرنسي"، وأمل "مهندسة مدنية".



بدايته الأدبية كانت متواضعة، تدرج في كتابة العرائض للحكومة ثم في كتابة المقالات والأخبار الصغيرة للصحف في سوريا ولبنان ثم تطور إلى كتابة المقالات الكبيرة والقصص القصيرة.



أرسل قصصه الأولى إلى الصحف السورية في دمشق، وبعد استقلال سوريا أخذ يبحث عن عمل وفي عام 1947 استقر به الحال بالعاصمة دمشق وعمل في جريدة الانشاء الدمشقية حتى أصبح رئيس تحريرها.



بدأت حياته الأدبية بكتابة مسرحية دونكيشوتية وللآسف ضاعت من مكتبته فتهيب من الكتابة للمسرح، كتب الروايات والقصص الكثيرة بعد ذلك والتي زادت على 30 رواية أدبية طويلة غير القصص القصيرة، منها عدة روايات خصصها للبحر الذي عشقه وأحبه، كتب القصص القصيرة في البداية في الأربعينات من القرن العشرين ونشرها في صحف دمشقية كان يراسلها، أولى رواياته الطويلة التي كتبتها كانت "المصابيح الزرق" في عام 1954 وتوالت إبداعاته وكتاباته بعد ذلك، ويذكر أن الكثير من روايات حنا مينه تحولت إلى أفلام سينمائية سورية ومسلسلات تلفزيونية.



كان "مينه" له دور كبير في التواصل مع الكتاب العرب في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو أيضا ساهم بشكل كبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب، وفي مؤتمر الإعداد للاتحاد العربي الذي عقد في مصيف بلودان في سوريا عام 1956، وكان له دوره الواضح في الدعوة إلى إنشاء اتحاد عربي للكتاب، وتم تأسيس "اتحاد الكتاب العرب" عام 1969.



وصف مينه البحر في معظم رواياته وحياة البحارة في اللاذقية وصراعاتهم على متن المراكب والسفن ومع أخطار البحر، وأبدع في الكتابة عن البحر في رواياته تجمعها الكثير من الصدق والعمق والمعاناة والكفاح والواقعية والحب والجمال، ساهم في إغناء الرواية.



شارك مينه في تأسيس "رابطة الكُتّاب السوريين" مع مجموعة من الكُتّاب اليساريين في سوريا عام 1951، وفي عام 1954 نظّمت الرابطة "المؤتمر الأول للكُتّاب العرب"، والذي شارك فيه عدد من الكُتّاب الوطنيين والديمقراطيين في سوريا والبلاد العربية.



تناولت إنتاجات السينما السورية من خلال المؤسسة العامة للسينما، أدب حنا مينه في خمس تجارب في مجال الفيلم الروائي الطويل.



الأولى كانت من خلال فيلم تجريبي هام قدمه المخرج العراقي الشهير قيس الزبيدي، ولم يشارك الفيلم الذي صور باللونين الأبيض والأسود في أي مهرجان سينمائي داخل أو خارج سورية، بل لم يعرض على امتداد ما يزيد عن الأربعين عاما.



أما الفيلم الثاني فكان عن رواية بقايا صور، وقد أخرجه نبيل المالح وحقق به ثلاث جوائز هي: الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي في الدورة الثانية، وجائزة أفضل إخراج في مهرجان قرطاج السينمائي، وجائزة أفضل ممثل من آسيا وأفريقيا للفنان أديب قدورة.



أما التناول الثالث فكان فيلم الشمس في يوم غائم، لمخرجه محمد شاهين وقد حقق فيه ثلاث جوائز: أفضل تصوير لجورج لطفي الخوري في مهرجان دمشق السينمائي 1985، الجائزة التقديرية من كارلو فيفاري 1985، وجائزة أحسن سيناريو لمحمد مرعي فروح في مهرجان قيرغيزيا السينمائي.



أما فيلم آه يا بحر فلم يحقق جوائز، بينما لم يشارك فيلم الشراع والعاصفة في المهرجانات السينمائية إلا في أضيق الحدود بسبب الأوضاع في سورية.



