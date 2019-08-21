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فن

أبو.. يستعد لطرح أحدث أغنياته عيش يا قلبي مع جاما ميوزيك

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:43 م
المطرب أبو
المطرب أبو
شيرى نبيل
يستعد المطرب "أبو" والمنتج محمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة "جاما ميوزيك" لطرح أحدث تعاون فنى بينهما وهو بعنوان "عيش يا قلبي" وذلك فى المؤتمر الصحفي الذى سيعقد يوم الأحد القادم بفندق فيرمونت نايل سيتى.

وكان الفنان أبو قد انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" تحت إدارة المخرج الكبير فادى حداد، حيث شاركه لأول مرة من لبنان الفنان المسرحي القدير رفيق على أحمد، وكذلك الممثلة وملكة جمال لبنان فاليرى أبو شقرا، وتم التصوير في مدينة صور جنوب لبنان واستغرق يومان.

أغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.. ومن المقررعرضها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي الأحد المقبل.. يذكر أن المطرب العالمى"أبو" حققت أغنيته "3 دقات" نجاحا كبيرا وصل إلى اكثر من نصف مليار مشاهدة فى أقل من عامين وهى أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربي.

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