5 قرارات في الاجتماع الأول للغرفة التجارية بالإسماعيلية



ووافق أعضاء المجلس على تبرع الأعضاء بكافة المكافآت الخاصة بهم لصندوق خدمات التجار الذي سوف يتم استحداثه داخل الغرفة، للاستفاده منه في الانفاق على التجار المتعسرين و أبناء التجار اليتامي وحصر الموجودين بالمدارس.



كما قرر المجلس الجديد تفعيل التعامل مع المستشفيات والصيدليات والأطباء للتجار بنسبة خصم تصل إلى اكثر من 20 إلى 25%.



وتضمن الاجتماع الأول للمجلس طلب الحصول على موافقة المحافظة على أرض لعمل منطقة تجاريه صناعية تخدم محافظة الإسماعيلية وما حولها ، لتكون بمثابة انطلاقة جديدة لتجار الإسماعيلية مع مستهدفات الدولة من التصدير والبيع بسعر المنتج.



وفي سياق متصل وافق المجلس أيضا بالإجماع على ضم الدكتورة دينا ياقوت كعضو منتسب لمجلس الغرفة لمدة عام ، مع إدارتها للمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وإعادة تشكيل المجلس وضم عناصر جديدة من سيدات الأعمال.



يذكر أن مجلس إدارة الغرفة التجاريه بالإسماعيلية في دورته الجديدة يضم كلا من المهندس احمد عثمان رئيسا ، وإبراهيم خميرة نائبا أول للرئيس ومصطفى أبو حديد نائبا ثانيا ، وجلال أبو الطاهر سكرتيرا عاما وعبد الله خضير أمينا للصندوق ، وإيهاب ذهدي مساعدا لأمين الصندوق وعضوية كل من خالد الجداوي وأسامه العدوي وسيد الكرسيلي وآمال إبراهيم ومحمد سعيد شعيب ومايكل مقيبل ووائل أديدس وأبو على بركة.

عقدت غرفة تجارة الإسماعيلية، أول جلسة رسمية لمجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان ، رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور أعضاء المجلس.ووافق المجلس على تقديم مذكرة للواء أركان حرب حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، حول مقترح المجلس لنقل تجار " الفروشات " بشارع مصر الذي شهد حريق بعض المحلات والفروشات الأسبوع الماضي ، إلى بعض الأماكن المقترحه ،تمهيدا لعمل سجلات تجارية لهم حتى يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الدولة للتجار.وقام المكتب التنفيذي للمجلس بتشكيل مجالس لجان الغرفة بالأعضاء لبدء نشاط موسع في كافة اللجان ، مع تحديد اختصاصات كل لجنة والهدف منها داخل الغرفة وخارجها.