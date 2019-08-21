حيلة ماكرة لاسترداد أموال .. ضبط مزارع وآخرين لادعاء خطف طفلته بقنا



ألقت أجهزة الأمن بدشنا، القبض على مزارع، و ٣ آخرين، لادعائهم خطف ابنته من قبل جاره و شخص ملثم و هربوا بها لمكان مجهول.



كشفت تحريات مباحث دشنا، أن خلافات مالية بين والد الطفلة وجاره لعدم سداد الأخير 80 ألف جنيه منذ 3 سنوات، ما دفع الأب إلى إيداع نجلته لدي خطيب نجلته الكبرى، و إبلاغ الشرطة كذبًا باختطافها من قبل جاره للضغط عليه لسداد المبلغ.



بعد ثبوت التحريات انتقلت قوة أمنية إلى مقر تواجد الطفلة بمنزل خطيب شقيقتها الكبرى، تم التحفظ على الأب ونجلتيه وخطيب نجلته لإتخاذ الإجراءات اللازمة.



وكان مركز شرطة دشنا، قد تلقى بلاغًا من عبد الرسول.م، مزارع وهو في حالة سيئة وملابس ممزقة، يتضرر فيها من اختطاف نجلته ايمان، من قبل جاره وشخص ملثم يستقل أن دراجة نارية.



كما أفادت نجلته الكبرى خلال تواجد قوات الشرطة بالمنزل المبلغ باختطاف الطفلة منه، بأن جارهم ويدعى مبارك. ع، ومعه شخص ملثم، كانا يستقلان دراجة نارية وخطفا شقيقتها الصغرى وفرا هاربين.

