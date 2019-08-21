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حوادث

شاهد.. احتشاد أهالي المتهمين بالتعدي على معاق بالضرب أمام نيابة مشتول السوق

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:02 م
أحتشاد أهالي المتهمين
أحتشاد أهالي المتهمين امام النيابة
محمد الطحاوي
شهد محيط مبني نيابة مركز مشتول السوق ،منذ قليل، أحتشاد أهالي الشباب المتهمين بالتعدي علي شاب معاق بالضرب داخل صالون حلاقة بقرية كفر ابراش التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق قبل عرض ذويهم علي النيابة للتحقيق معهم .

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق في الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمين بالتعدي على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة في قرية كفر إبراش.

وتداول عدد من رواد "فيس بوك" بمحافظة الشرقية مقطع فيديو يوضح تعدي مجموعة من الشباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا، في قرية كفر إبراش.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد مصحوبة بمجموعة من التعليقات لمطالبة قوات الأمن بسرعة ضبط المعتدين وأعمال القانون تجاه المخطئين فورا.

وتمكن رجال مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 من المتهمين في الواقعة، وجار إجراء التحريات بشأنها وتحرير المحضر اللازم.

ومن جانبه فقد أكد "محمد محمود حجازي" رئيس مركز ومدينة مشتول السوق لـ صدى البلد أنه بناء على توجيهات الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية بفحص أوراق صاحب محل حلاقة والمتهم الرئيسي في واقعة الاعتداء بالضرب على معاق ذهنيا بقرية كفر أبراش دائرة المركز وفحص التراخيص ووصلات الكهرباء تم غلق وتشميع صالون الحلاقة وفصل التيار الكهربائي عن المحل واتخاذ كافة الإجراءات الأدارية والقانونية حيث تبين مخالفته للاشتراطات الصحية والبيئية.
شاهد.. احتشاد أهالي المتهمين بالتعدي على معاق بالضرب أمام نيابة مشتول السوق
شاهد.. احتشاد أهالي المتهمين بالتعدي على معاق بالضرب أمام نيابة مشتول السوق
شاهد.. احتشاد أهالي المتهمين بالتعدي على معاق بالضرب أمام نيابة مشتول السوق
شاهد.. احتشاد أهالي المتهمين بالتعدي على معاق بالضرب أمام نيابة مشتول السوق

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