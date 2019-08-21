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تعليم

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:16 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة
محمود زيدان
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة الحكيم والهنداوي الثانوية الجديدة ببيلا بتكلفة 4.8 مليون جنيه، بإدارة بيلا التعليمية؛ لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وبثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، و فادى شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، الدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء أيمن عبدالله، أعضاء مجلس النواب، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مدرسة الحكيم والهنداوي الثانوية الجديدة تقع على مساحة 2120.4 متر مربع، وتضم طابقًا أرضيًا و طابقين بعدد فصول 9 فصول، وجرى تنفيذها خلال 7 أشهر ونصف، بهدف خفض الكثافة بالفصول إلى 24 طالبًا بكل فصل.

وأشار إلى أن الفترة القليلة المقبلة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمرارًا لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه

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