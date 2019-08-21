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رئيس الوزراء العراقي يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي في مساندة بلاده

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:03 م
العراق
العراق
أ ش أ
بحث رئيس الوزراء العراقي ، نوري المالكي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى (بغداد ) رامون بيلكوا، سبل تعزيز العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بمواقف الاتحاد في مساندة العراق.

وذكرت قناة "السومرية نيوز " العراقية - التي بثت النبأ - أن المالكي أكد - خلال اللقاء الذى جرى اليوم /الأربعاء/ أهمية النهوض بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى، متمنيًا للسفير النجاح في مهامه المقبلة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان له مواقف إيجابية في مساندة العراق، لاسيما في المجال الإنساني والعسكري، فضلًا عن المساعدة في عودة النازحين وإعمار المدن المحررة ودعم الحوار الوطني.

من جهته.. أكد سفير الاتحاد الأوروبي ، حرص الاتحاد والدول الأوروبية على دعم العراق في تصديه للإرهاب، داعيًا إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات.

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