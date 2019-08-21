الأحد.. انطلاق المنتدى الأول لـ قادة شباب جامعات الصعيد بجامعة المنيا

ينطلق المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، تحت شعار (بقوة شبابها تحيا مصر)، يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى 28 أغسطس الجاري بجامعة المنيا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وقال رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبي - في بيان اليوم الأربعاء - إن المنتدى يهدف إلى تعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد وتمكينهم فكريًا، وذلك بمشاركة شباب وطلاب 8 جامعات (بني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان).





وأضاف أن المؤتمر يهدف لزيادة الوعي لدى طلاب جامعات الصعيد بالقضايا المجتمعية والتكنولوجية والسياسية والقومية والتعرف على أفكار الشباب ومقترحاتهم وزيادة الترابط والتعاون بين طلاب جامعات الصعيد.. مؤكدا اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تدشين المؤتمرات الشبابية وبرامج التأهيل للشباب لإعداد قادة المجتمع المصري على كافة المستويات، والمشاركة في القضايا السياسية ووضعهم في مواقع القيادة.





من جانبه، قال وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب إنه ستقام على هامش المنتدى، عدة أنشطة توعوية وثقافية ومسابقات ترفيهية رياضية واجتماعية متنوعة وجولات حرة ورحلات نيلية، كما سيعقد العديد من الندوات والجلسات الحوارية تستهدف العمل التطوعي وخدمة الوطن لتعميق الانتماء الوطني، والتركيز على دور المشروعات القومية، وفكر ريادة الأعمال، ودور مصر العربي والأفريقي، بالإضافة لندوة توعوية عن مكافحة الفساد.



