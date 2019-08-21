ريحة الموت هتطاردك.. لو قلبك خفيف اوعى تروح الأماكن دي.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرًا عن أكثر 5 أماكن مرعبة في العالم والتى تتضمن ويفيرلى هيلز ، والسافانا فى جوجيا .





ووفقاللتقرير فإن مصحة ويفيرلى هيلز تتصدر قائمة الأماكن الأكثر رعباً فى العالم والتى تقع على قمة أحد التلال فى مدينة لويفل الأمريكية والتى تتكون من 5 طوابق والذى عبارة عن بناء شبح مهجور يفوح ما بين أركانه رائحة الموت لعلاج مرض السل المستعصى آنذاك .





بينما تأتى فى المرتبة الثانية حدائق السافانا فى جورجيا والتى تعد غابة مهجورة مرعبة مليئة بالأضرحة والأشجار الضخمة ، وتلتها غابات أوكى جاهارا عند جبل فوجى باليابان تفوح منها رائحة الموت التى تنتشر بها جراء جثث الموتى التى استقرت بها وكان يطلق عليها غابة العفاريت .





وتأتى قرية ناجارو اليابانية فى المرتبة الرابعة بالمناطق الأكثر رعباً والتى تعج بها 350 دمية منتشرة بين المزارع ، المدارس والطرقات حيث قامت إحدى الفنانات اليابانية فى أحجام البشر ليحل مكان السكان الأصليين الذين هاجروا القرية للمدن .



