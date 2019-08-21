ريحة الموت هتطاردك.. لو قلبك خفيف اوعى تروح الأماكن دي.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرًا عن أكثر 5 أماكن مرعبة في العالم والتى تتضمن ويفيرلى هيلز ، والسافانا فى جوجيا .
ووفقاللتقرير فإن مصحة ويفيرلى هيلز تتصدر قائمة الأماكن الأكثر رعباً فى العالم والتى تقع على قمة أحد التلال فى مدينة لويفل الأمريكية والتى تتكون من 5 طوابق والذى عبارة عن بناء شبح مهجور يفوح ما بين أركانه رائحة الموت لعلاج مرض السل المستعصى آنذاك .
بينما تأتى فى المرتبة الثانية حدائق السافانا فى جورجيا والتى تعد غابة مهجورة مرعبة مليئة بالأضرحة والأشجار الضخمة ، وتلتها غابات أوكى جاهارا عند جبل فوجى باليابان تفوح منها رائحة الموت التى تنتشر بها جراء جثث الموتى التى استقرت بها وكان يطلق عليها غابة العفاريت .
وتأتى قرية ناجارو اليابانية فى المرتبة الرابعة بالمناطق الأكثر رعباً والتى تعج بها 350 دمية منتشرة بين المزارع ، المدارس والطرقات حيث قامت إحدى الفنانات اليابانية فى أحجام البشر ليحل مكان السكان الأصليين الذين هاجروا القرية للمدن .
كما تحتل جزيرة الدمى المكسسيكية التى تحتل فيها الدمى مساحات كبيرة تعلو فيها الأشجار وبشكل مثير للرعب تيمناً بالسكان الوحيدين القاطنين بالقرية والذى وضعها إحدى السكان بعدما عثر على جثة فتاة ذرفتها المياه للبحيرة منذ 50 عامًا.