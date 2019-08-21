ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريحة الموت هتطاردك.. لو قلبك خفيف اوعى تروح الأماكن دي.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:22 م
اماكن مرعبة
اماكن مرعبة
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرًا عن أكثر 5 أماكن مرعبة في العالم والتى تتضمن ويفيرلى هيلز ، والسافانا فى جوجيا .

ووفقاللتقرير فإن مصحة ويفيرلى هيلز تتصدر قائمة الأماكن الأكثر رعباً فى العالم والتى تقع على قمة أحد التلال فى مدينة لويفل الأمريكية والتى تتكون من 5 طوابق والذى عبارة عن بناء شبح مهجور يفوح ما بين أركانه رائحة الموت لعلاج مرض السل المستعصى آنذاك .

بينما تأتى فى المرتبة الثانية حدائق السافانا فى جورجيا والتى تعد غابة مهجورة مرعبة مليئة بالأضرحة والأشجار الضخمة ، وتلتها غابات أوكى جاهارا عند جبل فوجى باليابان تفوح منها رائحة الموت التى تنتشر بها جراء جثث الموتى التى استقرت بها وكان يطلق عليها غابة العفاريت .

وتأتى قرية ناجارو اليابانية فى المرتبة الرابعة بالمناطق الأكثر رعباً والتى تعج بها 350 دمية منتشرة بين المزارع ، المدارس والطرقات حيث قامت إحدى الفنانات اليابانية فى أحجام البشر ليحل مكان السكان الأصليين الذين هاجروا القرية للمدن .

كما تحتل جزيرة الدمى المكسسيكية التى تحتل فيها الدمى مساحات كبيرة تعلو فيها الأشجار وبشكل مثير للرعب تيمناً بالسكان الوحيدين القاطنين بالقرية والذى وضعها إحدى السكان بعدما عثر على جثة فتاة ذرفتها المياه للبحيرة منذ 50 عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف| رائحة الموت حاوطته في المياه 4 أيام.. رجل ستيني ينجو من خلاص حياته بأعجوبة‎

غابات الأمازون في خطر.. مساحة ضخمة منها تعادل لندن مهددة بالإزالة

رعب لم تشاهده من قبل.. لحظة انقلاب مقطورة الموت في فلوريدا

ترشيحاتنا

الزمالك يطالب الفيفا بتعويض عن إصابة جنش .. واللاعب يعلق

سنعمل معا في ماكو .. منة فضالي ونيكولا معوض في أحدث ظهور .. شاهد

لـ عشاق الرياضة.. تايم سبورت تنقل منافسات دورة الألعاب الأفريقية من المغرب

بملابس ممزقة.. ظهور معاق الشرقية المعتدى عليه أمام النيابة وسط محاولات للتنازل عن المحضر

رسالة مؤثرة.. محمد صلاح يكشف تفاصيل حديث كلوب مع لاعبي ليفربول

مفاجأة.. استشارى نفسي: اللى بيكلم نفسه مش مجنون.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم منتخب الناشئين لليد بعد حصوله على كأس العالم.. صور

اسباب وجع المعدة المستمر .. لن تصدق 29 سببا وراء الاصابة بها

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور