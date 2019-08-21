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محافظات

مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:49 م
صدى البلد
جمالات الدمنهوري
أكد الدكتور أسامة البالكى مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور فى تصريحات لصدى البلد استقبال ٣ مصابين فقط من حادث تصادم أتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم مشيرًا إلى خروج ٢ من المصابين بعد إسعافهم نظرا لاصابتهم بإصابات خفيفة و تحويل المصابة الثالثة الى العناية الحرجة لسوء حالتها.

كان الطريق الزراعي السريع بمحافظة البحيرة قد شهد حادث تصادم مروعا  بين أتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم و٣سيارات آخرين نتج عنه إصابة ٣ أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفى العام بدمنهور بمشاركة ٤ سيارات إسعاف.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقى بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور بوقوع حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من موقف دمنهور.

انتقل العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة و النقيب أحمد شرف معاون مباحث قسم دمنهور لمكان الحادث وبالمعاينة تصادم والفحص تبين وقوع الحادث بين اتوبيس رقم 7274 رحلات الغربية يحمل فريق غزل المحلة اصطدم وسيارة ملاكي رقم 3459 م ب س مما أدى إلى توالي الاصطدامات بالسيارة ملاكي رقم 45817 م ط وسيارة نصف نقل 2594 ب د ط .

وأسفر الحادث عن إصابة ٣ أشخاص بكدمات وسحجات وكسور في أنحاء الجسم ، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم وبعض المصابين للمستشفيات الخاصة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات .

وتم إزالة آثار الحادث من قبل قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة المقدم ياسر سلام رئيس قسم الإطفاء والنقيب محمد ملكة والنقيب عاطف عامر قسم الحماية المدنية بالبحيرة.
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد
مدير المعهد الطبى بدمنهور: خروج مصابين فى حادث أتوبيس فريق غزل المحلة وتحويل أخرى للعناية الحرجة.. شاهد

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