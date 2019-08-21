على بدرخان يناقش مستقبل السينما المصرية بنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين عن بدء تنظيم منتدى طه حسين الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم السبت القادم 24 أغسطس فى تمام السادسة والنصف.



وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن ذلك سيكون فى ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين؟



وذلك بحضور تلاميذ الفنان الكبير وستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزى ..ويدير اللقاء الكاتب الصحفى محمد نوار .

