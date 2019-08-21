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تعليم

افتتاح ملاعب خماسية خضراء فى مدرستين بجنوب سيناء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:11 م
ملاعب خماسية
ملاعب خماسية
ايمن محمد
افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم ملعبين خماسيين بمدرستي الأهرام التجريبية للغات ومدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بتكلفة مليون جنيه من ضمن 9 ملاعب افتتحت بجنوب سيناء بتمويل من بنوك مصرية كمشاركة مجتمعية وتنفيذ مديرية الإسكان بجنوب سيناء.

شهد الافتتاح اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء و المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وقال المحافظ إن الملعبين من ضمن خطة إنشاء 9 ملاعب خماسية بنجيل صناعي بتمويل من بنك مصر و"سي اي بي " حتي يتمكن الأطفال والناشئون من ممارسة النشاط الرياضي عليها بشكل صحي بدون إصابات مطالبا المدارس بالحفاظ عليها وصيانتها بشكل دوري .

وقام المحافظ بركل كرة القدم ركلة البداية وشجع الاطفال الموجودين في افتتاح الملعب علي ممارسة الرياضة والتنافس الرياضي حتي الوصول للبطولة في الألعاب التي يمارسونها.

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