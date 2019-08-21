العلميين: مشروع عوائد حافز الابتكار يجعل المنتجات المصرية منافسا قويا

أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة وكيل نقابة العلميين، أن اقرار مشروع عوائد حافز الابتكار من الحكومة خطوة ممتازة تنهض بالبحث العلمي والباحثين الي الامام للاستفادة بهذه الإبتكارات الحديثة في مشروعات الإنتاج وتحسين المنتجات والحفاظ علي جودتها .



وأضاف "أبو عميرة" خلال تصريحات خاصة لصدي البلد ،أنه بهذا القرار تستطيع المنتجات المصرية المنافسة بين منتجات الدول الأخري خاصة في التصدير الذي يدر عملة صعبة للاقتصاد المصري وبالتبعية توفير فرص عمل للشباب.



وقدمت نقابة العلميين والباحثين والعلماء الشكر لمتخذي القرار بهذه الخطوة الممتازة التي تشجع وتحفز المبتكرين من الشباب والعلماء للابتكار وإيجاد حلول عملية للمشروعات الإنتاجية.



كما قدم "وكيل نقابة العلميين" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بعيد العلم والذي كرم فيه علماءنا الاجلاء واهتمامه بالباحثين لأنهم الركيزة الاساسية للنهوض بالاقتصاد والمجتمع.