صمموا روبوت كاشف للألغام.. طلبة حلوان يتأهلون لأكبر مسابقة في الصين.. فيديو

قال محمد ربيع ، الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، وأحد أعضاء الفريق الممثل لمصر في أكبر مؤتمر لـ روبوتات بالصين ، أن البداية كانت مع مسابقة هندسية تم اقامتها بالجامعة الأمريكية.



وأضاف ربيع ، خلال حواره مع برنامج«in BOX» ، المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، ان اليوم الأول للمسابقة يتم تأهيل 8 فرق من المشاركين بناء علي اسس هندسية معينة في المشروع المقدم و،وعقب ذلك يتم التصفية علي 3 فرق لحضور المؤتمر المنعقد في الصين لافتًا إلي أن فريق هندسة حلوان قاموا بتصميم روبوت لإكتشاف الألغام .



وقال مصطفى علي ، أحد أعضاء الفريق المؤهل ، أن هناك أكثر من عمل للإختراع المقدم من الفريق ، حيث يقوم الروبوتات بإكتشف اللغم ورسم خريطة بالتوازي مع عملية الإكتشاف .