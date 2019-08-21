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صمموا روبوت كاشف للألغام.. طلبة حلوان يتأهلون لأكبر مسابقة في الصين.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:10 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال محمد ربيع ، الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، وأحد أعضاء الفريق الممثل لمصر في أكبر مؤتمر لـ روبوتات بالصين ، أن البداية كانت مع مسابقة هندسية تم اقامتها بالجامعة الأمريكية.

وأضاف ربيع ، خلال حواره مع برنامج«in BOX» ، المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، ان اليوم الأول للمسابقة يتم تأهيل 8 فرق من المشاركين بناء علي اسس هندسية معينة في المشروع المقدم و،وعقب ذلك يتم التصفية علي 3 فرق لحضور المؤتمر المنعقد في الصين لافتًا إلي أن فريق هندسة حلوان قاموا بتصميم روبوت لإكتشاف الألغام .

وقال مصطفى علي ، أحد أعضاء الفريق المؤهل ، أن هناك أكثر من عمل للإختراع المقدم من الفريق ، حيث يقوم الروبوتات بإكتشف اللغم ورسم خريطة بالتوازي مع عملية الإكتشاف .

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