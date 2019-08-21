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تعليم

بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة عزبة يوسف الجديدة بكفر الشيخ

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:13 م
افتتاح مدرسة عزبة
افتتاح مدرسة عزبة يوسف الجديدة بكفر الشيخ
محمود زيدان
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، مدرسة عزبة يوسف الإعدادية الجديدة ببيلا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، بإدارة بيلا التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وبثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، و فادي شميس، رئيس مركز ومدينة بيلا، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، الدكتور عبدالعزيز حمودة، واللواء أيمن عبدالله، أعضاء مجلس النواب، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مدرسة عزبة يوسف الإعدادية الجديدة بإدارة بيلا التعليمية بعزبة يوسف ببيلا بلغت تكلفتها 5 مليون و353 ألفًا و 867 جنيهًا على مساحة 947 مترًا مربعًا، عبارة عن أرضي و طابقين يضمان 6 فصول، بمدة تنفيذ 9 شهر، لخفض الكثافة بالفصول الى 35 طالبًا.

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