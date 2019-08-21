حمام الست مستمر بنجاح على بيرم التونسي بالإسكندرية

يستمر العرض المسرحي " حمام الست" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح على خشبة مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية بنجاح جماهيرى كبير ، حيث افتتح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ويعرض يوميًا عدا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.



جدير بالذكر ان العرض شهد إقبال كبيرا خلال أسبوعه الأول من قيادات وزارة الثقافة و الشخصيات العامة منهم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان الدكتور عصمت يحيى، المخرج أحمد طه، و غيرهم.



العرض يدور حول أحد المواطنين أكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، و يقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام بإعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفاده منه فى تحقيق أمجاد علمية، و على الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة و المستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، و تتوالى الأحداث.



"حمام الست" مأخوذ عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتاي، بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.