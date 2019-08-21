الأهلي ينهي تراخيص فرع التجمع الخامس

أنهت الإدارة التنفيذية بالأهلي كل إجراءات الحصول على تراخيص فرع التجمع الخامس تمهيدًا لبدء العمل الإنشائي فيه.



وبذل مجلس إدارة النادي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي جهودًا كبيرة لإنهاء تلك التراخيص حتي يحصل المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي في أعمال الإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولي من الفرع الجديد طبقًا للخطة الزمنية المتفقة عليها وهي في نهاية العام المقبل.



وكان رئيس النادي محمود الخطيب قد قام بجولة تفقدية في المنطقة الترفيهية والمبنى الإداري لأكاديمية الأهلي بعد تطويره، إضافةً إلى ملاعب الأكاديمية التي تجري أعمال التطوير بها حاليًا.

