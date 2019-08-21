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محافظات

فودة يكرم بعض إدارات الديوان العام المتميزين بجلسة تنفيذي طور سيناء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:11 م
صدى البلد
ايمن محمد
كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، مدير إدارة اللجان والمجالس والعاملين بالإدارة، ومدير مكتب السكرتير العام والعاملين، لجهودهم المبذولة في الرد على مجلس المحافظين، ووزارة التنمية المحليه في الفترة من سبتمبر2018 مارس 2019، كما كرم سيد احمد الغرباوي،عامل خدمة معاونة لبلوغه سن التقاعد القانونية.

واعتاد المحافظ تكريم المتميزين فى مختلف المصالح الحكومية للتشجيع على التميز والاجتهاد في العمل.
فودة يكرم بعض إدارات الديوان العام المتميزين بجلسة تنفيذي طور سيناء
فودة يكرم بعض إدارات الديوان العام المتميزين بجلسة تنفيذي طور سيناء

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