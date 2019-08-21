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مواطنون ضد الغلاء: لابد من تشديد عقوبة الغش التجاري.. والمواطن شريك في الرقابة.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:20 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إنه لابد من تشديد آليات معاقبة الغش التجاري في السوق المصرية، حيث لا تتعدى الغرامة البسيطة أو حبس مع الإيقاف.

وأضاف محمود العسقلاني، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، أن هناك الكثير من المخارج التي لجأ إليها المتلاعبين في السوق من قضايا الغش ولذا لابد من حماية المستهلك بتضافر كافة الجهود وليست الحكومة منفردة مشيرًا إلى أن الرقابة على السوق في بريطانيا ذاتية ولا يوجد هيئة للرقابة علي الأسواق وذلك نتيجة الثقافة التي يتمتع بها المواطنين والتي تعد نجاح أي منظومة وليس الرقابة فقط.

وأكد رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، أن كافة المصريين أعضاء في جهاز حماية المستهلك، الذي لا يستطيع أن يؤدي دوره علي الوجه الأكمل دون التكامل ومشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي انتهاك أو غش بالأسواق.

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