محمد ميزار يكتب : جرائم اللامعقول في الأسرة المصرية

سؤال يطرح نفسه وبشدة وجرس إنذار على خطورة بالغة الأهمية

وتتمثل هذه الخطورة في الجرائم التي ترتكب من داخل الأسرة نفسها

وتعددت الحالات في الأونة الأخيرة لجرائم في منتهى البشاعة والقسوة والوحشية تجاوزت في بشاعتها كل حدود اللامعقول ولم نكن نعهد هذا النوع من الجرائم من ذي قبل

وأن تشكل الأسرة خطرا على نفسها وعلى أفرادها من داخل محيطها

وببالغ الأسف الجميع مازال يتعامل مع هذا الكم الهائل من الجرائم على أنها حالات فردية لها من الدوافع والبواعث ما يجعلها تقدم على ارتكاب الجريمة

ولكن هناك نوع من الجرائم لايمكن السكوت عليه والصمت طويلا وهو قتل الأطفال الصغار ممن لاحول لهم ولاقوه

أم تقتل أولادها باتفاق ومساعدة الأب للتخلص منهم لإرضاء زوجته الأولى

وأب يقتل أولاده وأبن يقتل أمه لخلاف على نقود لشراء المخدرات وأبن يقوم بذبح والده

هذا النوع من الجرائم غير المألوفة لمجتمعنا المصري أصبحت تشكل مصدر تخوف لكل الأسر وحتى في طبيعة التعامل مع بعضنا البعض مما يكدر الصفو والسكينة العامة

وقد يري البعض أن الأمر متعلق بالشرطة التي تقوم بالقبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة وصولا لمرحلة المحاكمة

ولكن الأمر الجدير بالذكر أن هناك مسئولية علينا جميعا في مواجهة ومكافحة مثل هذا النوع من الجرائم والحد من انتشاره وتحوله إلى نوع مألوف ومعتاد داخل مجتمعنا المصري

وهذا الأمر لن يحقق مبتغاه بتلك الكيانات التقليدية التي تعمل على دراسة الجريمة وأسبابها بدراسات فردية وبطرق تقليدية لا تتناسب مع مستحدثات العصر الذي نعيشه

وهو الأمر الذي يتطلب تدخل من جانب الدولة لإنشاء كيان أو مجلس قومي للأسرة المصرية في كل محافظات الجمهورية

يشكل من العلماء والخبراء في شتى القطاعات والمجالات المعنية بالأسرة المصرية

وتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.