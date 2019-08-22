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ديني

دار الإفتاء توضح كيفية طواف مريض سلس البول

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:46 ص
الحج
الحج
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء، إن من به "سلس البول" عليه أن يتوضأ لوقت كل فرض، ويجوز له أن يطوف ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل.

وأضافت دار الإفتاء، فى ردها على سؤال "كيف يكون الطواف والصلاة لمن به سلس بول؟"، أن هذا المريض لا يعبأ بما يخرج منه أثناء الصلاة والطواف، فإذا خرج وقت الصلاة التي يؤديها فعليه أن يجدد الوضوء مرة ثانية، ما لم ينتقض وضوءه قبل ذلك بسبب آخر غير عذر سلس البول.

وأوضحت دار الإفتاء، أن مريض السلس هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

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