ورطة بريطانيا.. كارثة في الطريق تنتظر جونسون .. فيديو

عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرا عن مقدمات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وقيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسحب الوزراء البريطانيين من معظم اجتماعات صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى فى سبتمبر .



وتستعد الحكومة البريطانية لموعد خروج بريطانيا من الإتحاد وسيحضر الموظفون المدنيين والوزراء إجتماعات الإتحاد الأوروبى حيث يكون للملكة المتحدة مصلحة وطنية كبيرة من النتائج .



وتأتى هذه الخطوة بعد أن تعهد جونسون بفك قيود الدبلوماسيين فى بروكسل لتوظيف مواهبهم فى أماكن أخرى فى الوقت الذى يستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبى دون أى صفقة تلوح فى الأفق .



يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد بالرفض على طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلغاء خطة "شبكة الأمان" المتعلقة بالحدود بين شطري جزيرة إيرلندا، بهدف تنفيذ اتفاق بريكسيت ، واعتبر الاتحاد أن جونسون لم يقدم حلولا بديلة وإنما طلب الاستعاضة عن "شبكة الأمان" بـ"التزامات" لإيجاد "ترتيبات بديلة".

