"مؤتمر" القليوبية يستعد لـ توزيع الشنط المدرسية والكشف المبكر عن سرطان الثدى

اجتمع المهندس حازم عايش، أمين عام حزب المؤتمر بالقليوبية، مع قيادات أمانة المحافظة، صباح اليوم، لمناقشة خطة عمل اتحاد المرأة خلال الفترة المقبلة مع استكمال تشكيلات الاتحاد على مستوى القرى، والمراكز استعدادا لخوض انتخابات المجالس المحلية.



وأوضح "عايش"، أنه سيتم فتح باب تلقى استمارات الراغبين فى الترشح للمجالس المحلية خلال أيام، ليتم إلحاقهم بمدرسة الكادر السياسي التابعة للحزب، والتي تسعى لتأهيل القيادات فكريا وسياسيا.



وتابع أمين حزب المؤتمر بالقليوبية: أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة خطة اتحاد اتحاد المرأة وتنفيذها طبقا لأهميتها، والتي ستبدأ بتفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر على مرضى سرطان الثدي، مع التوعية الصحية للمرض ومتابعة المصابين، ومن منطلق المسئولية المجتمعية تم الاتفاق أيضا على توفير الشنط المدرسية وتوزيعها على الطلاب على مستوى القرى والمراكز بالمحافظة.



الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من فاتن خربوش أمينة اتحاد المرأة بأمانة بالقليوبيه، وأعضاء اتحاد المرأة، وإيهاب صالح رئيس لجنة التدريب والتثقيف، وتامر كمال أمين الشئون المالية والإدارية، وأسامة جرجس أمين عام النقابات العمالية بالأمانة المركزية.