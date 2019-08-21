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صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:32 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
يسرى غازى - عدسة : عز حسين - أحمد رمضان
كرَّم موقع "صدى البلد" الإخبارى نجوم منتخب مصر الوطنى للناشئين لكرة اليد بعد حصولهم على لقب كأس العالم لليد الذى أقيم فى مقدونيا مؤخرًا.

ونجح منتخب الناشئين فى الفوز على منتخب ألمانيا فى المباراة النهائية وتوّج بلقب المونديال لأول مرة فى إنجاز تاريخي على مستوى الناشئين.

وقام الكاتب الصحفى أحمد صبرى، رئيس تحرير موقع صدى البلد، بتسليم لاعبي منتخب مصر الدروع تقديرًا لمجهوداتهم فى نيل لقب تاريخي ساهم فى إسعاد الشعب المصري.

وأشاد لاعبو منتخب الناشئين باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب، واصفين إياه بأنها لفتة تاريخية تنم عن تقدير الرئيس لأبنائه بعد التتويج بلقب المونديال.
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور
صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

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