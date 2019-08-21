صدى البلد يكرم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد حصوله على كأس العالم.. صور

كرَّم موقع "صدى البلد" الإخبارى نجوم منتخب مصر الوطنى للناشئين لكرة اليد بعد حصولهم على لقب كأس العالم لليد الذى أقيم فى مقدونيا مؤخرًا.





ونجح منتخب الناشئين فى الفوز على منتخب ألمانيا فى المباراة النهائية وتوّج بلقب المونديال لأول مرة فى إنجاز تاريخي على مستوى الناشئين.





وقام الكاتب الصحفى أحمد صبرى، رئيس تحرير موقع صدى البلد، بتسليم لاعبي منتخب مصر الدروع تقديرًا لمجهوداتهم فى نيل لقب تاريخي ساهم فى إسعاد الشعب المصري.



