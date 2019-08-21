لسه بدرى.. عمرو عبد الجليل يرد على تفكير صلاح عبد الله فى اعتزال الفن

بعد ان فاجأ الفنان صلاح عبد لله متابعيه بنشر تغريدة ساخرة قال من خلالها :" ‏بفكر أعلن اعتزالى التمثيل وانتو تهشتجوني وتتحايلوا عليا: أوعى ياصاصا أوعى تعمل كدا وعشان خاطركم أرجع أمثل تاني بس خايف أعمل كدا ماحدش يقول أوعى ".



رد الفنان عمرو عبد الجليل عليه فى تغريدة اخرى قائلا ‏لا اعتزال ايه إن شاء الله ،ربنا يخليك لينا يا عم صلاح .



وعبر عمرو عبد الجليل عن حبه للفنان صلاح عبدالله و اعترض على فكرة اعتزاله متمنيا ان يلتقى به فى عمل قادم



و يستأنف الفنان صلاح عبد الله تصوير مسلسله الجديد"روحين فى زكيبة" خلال الأيام القادمة .



تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش عددا من القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي من خلال المواقف بين أبطال العمل، وكان المسلسل توقف نهاية عام 2017 حيث كان مقرر أن يتم تصويره وعرضه فى شهر رمضان 2018، ولكن تم تأجيل المسلسل حتى انطلق تصويره الأسبوع الماضى فى الديكورات المخصصة للعمل.