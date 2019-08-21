محافظ بورسعيد: مشروع متكامل لإنهاء أزمة الصرف الصحي



ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالنقد البناء والملاحظات التي يبديها أبناء المحافظة حول المشروعات الجاري العمل بها بالمدينة انطلاقا من المسئولية المشتركة التي تتحملها الحكومة مع المواطنين لتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات .

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الكتلة السكنية بحي الضواحي والزهور تشكل ٥٢% من إجمالي تعداد سكان المحافظة وهي النسبة الأكبر بين باقي الاحياء وان هناك العديد من المشروعات التي أقيمت بالمناطق الشعبية و وتحظى بنفس الاهتمام بمختلف الأحياء دون تفرقة منها إنهاء العشوائيات تماما بهذه المناطق .وإنشاء محاور مرورية جديدة وتطوير الحدائق العامة بها ضمن حدائق بلا اسوار واقامة توسعات بالشوارع والميادين وسيتم قبل نهاية العام الحالي الانتهاء من رصف جميع الشوارع بمنطقة القابوطي ولكن هذه المشروعات لم يسلط عليها الضوء من جانب الإعلام.وأضاف المحافظ بأن هناك بالفعل مشكلة بالصرف الصحي في هذه المناطق نظرا للكثافة السكانية التي تفوق طاقة شبكة الصرف الموجودة وان هناك مشروع للانتهاء من هذه المشكلة قبل نهاية العام الحالي.واضاف ان المحافظة لم تنتظر انتهاء هذا المشروع ولكنها واجهت بحلول مؤقتة وسريعة أزمة الصرف الصحي في منطقة فاطمة الزهراء والتي قضي بها المسئولين بالمحافظة اجازة عيد الاضحى المبارك بالكامل للانتهاء منها ولن تعود هذه المشكلة مرة اخري ويجري حاليا تنفيذ الحلول العاجلة في مناطق السيدة نفيسة والرحاب والسيدة خديجة وسوق علي.وأشار المحافظ انه يتبقي دور المواطنين في هذه المناطق بالتعاون مع أجهزة المحافظة وتغيير السلوكيات لعدم تكرار أزمات الانسداد والصرف الصحي وانه يجري حاليا تكوين اتحاد شاغلين سكان العمارات بهذه المناطق ليكون كل اتحاد مسئول عن الحفاظ على كفاءة هذه العمارات في مختلف الخدمات والمرافق المتعلقة بها.