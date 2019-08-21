العلمين الجديدة .. وزارة السياحة تروج للمدينة الساحرة عبر الـ CNN

أذاعت قناة CNN العالمية الحوار الذي أجرته مع مغني الراب الأمريكي الشهير "راس - Russ" من مدينة العلمين الجديدة، وذلك فى برنامج "غرفة الأخبار - CNN Newsroom" وهو واحد من أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة.





وقد برز على الشاشة أثناء الحوار هاشتاج MyEgypt# الذى أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع CNN من خلال الشراكة مع الشبكة الدولية التي أعلنت عنها الوزارة في مايو الماضى والتي تهدف الي تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.





وخلال الحوار تحدث مغني الراب الأمريكي الشهير "راس - Russ" من مدينة العلمين الجديدة عن الحفل الذي أقامه بها يوم 2 أغسطس الجاري، مشيرا الى أسباب اختياره لمصر لإقامة حفلا كبيرا بها، معربا عن إعجابه الشديد بجمال البحر في الساحل الشمالي.





كما أعرب المغني الشهير خلال حواره مع CNN عن سعادته البالغة بالجمهور المصري الذي حضر الحفل، والذي بلغ 8 آلاف من الشباب، وقال إنه يشعر أن مصر بلد مليء بالحب والدفء، وهذا ما لمسه في كل من قابلهم، متابعًا: "إن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها إلى مصر"، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة بالنسبة له وأنه يتمنى إقامة العديد من الحفلات في مصر.





وقال "راس" إنه يهتم كثيرا بمنصات التواصل الاجتماعي وبردود أفعال متابعيه، مشيرا الى أنه وجد متابعة كبيرة له من شباب وفتيات مصر ممن شجعوه على إقامة حفله في مصر. وقال المغني الأمريكي الشهير أنه يدعو من خلال أغانيه والحفلات التي يقيمها حول العالم الى التواصل بين البشر، ونشر مفاهيم الحب والسلام.





وقد أكدت قناة CNN على أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي تمتلك اجمل شواطىء العالم، وأنها أصبحت الآن تجذب السائحين من شتى الدول.





وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في مايو الماضي عن شراكتها مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر يجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN، وهي واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية العالمية وأكثرها انتشارا ومشاهدة.





http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2019/05/07/egypt-looks-to-the-future-through-highly-innovative-tourism-campaign-with-cnn-combining-storytelling-and-data/





https://arabic.cnn.com/travel/article/2019/05/08/egypt-tourism-cnn





يأتي هذا في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي ترتكز أحد محاوره على الترويج لكل مدينة سياحية على حدة وفي إطار سعي الوزارة لإلقاء الضوء على المدن الجديدة، حيث قامت وزارة السياحة بالترويج لمدينة العلمين الجديدة على قناة CNN العالمية وذلك من خلال الشراكة التي أقامتها وزارة السياحة مع شبكة CNN الدولية وأطلقتها في مايو الماضي.





وهذه الشراكة لا تقتصر على مجرد شراء وقت إعلاني على القناة، إنما تتضمن العمل على خلق محتوى متميز ومختلف جديد ومتطور يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكة CNN حول العالم الى مصر، ويخاطب شرائح متنوعة من السائحين.





وتأتي هذه الشراكة ضمن العديد من الشراكات التي تقيمها وزارة السياحة للترويج لمصر في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يهدف الى تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم مصر بصورة معاصرة، والذى يرتكز على ثلاث محاور هي حملة People to People، والتي أطلقت الوزارة أولى افلامها الترويجية الاسبوع الماضي، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding by Destination.



