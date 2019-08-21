البيطريين.. تكشف حقيقة ظهور ديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية.. إلقاء السفن للحيوانات النافقة سبب ظهورها..والملوحة العالية للبحر تحفظ الأجسام

«البيطريين» تكشف حقيقة ظهور ديدان الإسكندرية على شاطئ الدخيلة

والمحافظة: حيوانات نافقة

"البيطريين": إلقاء السفن للحيوانات النافقة سبب ظهور ديدان الإسكندرية

انتشار الديدان على شواطئ مسئولية الصرف الصحي





ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأعداد كبيرة من الديدان بشاطئ الدخيلة بالإسكندرية، وذكر مستشار محافظة الإسكندرية لشئون البيئة، أن التقرير المبدئي لسحب عينات من شاطئ الدخيلة أشار إلى أن السبب في ذلك هو وجود حيوانات نافقة تم إلقاؤها بشكل عشوائي من بعض السفن.



قال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إن ظهور ديدان بيضاء كبيرة الحجم على شاطئ الدخيلة في الإسكندرية يشكل خطرا كبيرا على البيئة.



وأكد عوض، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن سبب الظهور يأتي بعد وصول السفن المحملة بالحيوانات إلي الموانئ من الخارج، ويتم رفضها لعدم مطابقتها المواصفات.



وأوضح عضو المجلس، أن السفن ترمي الحيوانات النافقة في المياه الإقليمية بالمخالفة للقوانين



وأشار عوض، الى أن تحلل الحيوانات يؤدي لظهور الديدان، وحركة الأمواج والمد والجزر سبب قدومها إلى شاطئ الدخيلة بالإسكندرية.



وذكر مستشار محافظة الإسكندرية لشئون البيئة، أن التقرير المبدئي لسحب عينات من شاطئ الدخيلة

وأشار إلى أن السبب في ذلك هو وجود حيوانات بحرية نافقة جرى إلقاؤها بشكل عشوائي من بعض السفن.

وقال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن مشكلة انتشار ديدان على شواطئ الإسكندرية وخاصة شاطئ الدخيلة يقع ضمن نطاق مسؤولية هيئة الصرف الصحي، مؤكدًا أن النقابة لا دخل لها في حل الأزمة.





وأضاف "عوض" في تصريح لـ"صدى البلد"، الأربعاء، أنه يجب تشكيل لجان متخصصة من خبراء علوم الحيوان والمعاهد البحثية، ومن وزارة الصحة واساتذقسم علوم الحيوان بكلية العلوم، لمعرفة سبب ظهور الديدان على شواطئ الإسكندرية وخاصة شاطئ الدخيلة.





وأكد الحسيني أنه يجب تحليل المياه المحيطة وتحليل أنسجة وخلايا تلك الديدان بالتعاون مع وزارة البيئة، للوصول لسبب وجودها وانتشارها بهذة الكمية، بالإضافة إلى التأكد بعدم قدرة ديدان شاطئ النخيلة على نقل عدوى للإنسان.





وأوضح عضو المجلس أنه يجب أخذ الحيطة والحذر تجنبا لعدم ظهور مشاكل مستقبلية تؤثر على حياة الإنسان أو الأسماك في البحر.



وعلق الدكتور محمد دهمش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، على انتشار ديدان الاسكندرية، قائلا: إن وجود ديدان الاسكندرية على شاطئ الدخيلة بالإسكندرية، شيء غير منطقي نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة فى البحر.



وأكد "دهمش"، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مياه البحر تعتبر حافظًا للجسم من التحلل، مضيفًا أن الملوحة العالية تمنع ظهور الديدان.





وظهرت كمية من الديدان على رمال الشاطئ، وقام المعهد القومى لعلوم البحار بسحب عينات من مياه البحر والرمال وبعض الكائنات البحرية النافقة لتحليلها فى معامل المعهد للوصول إلى أسباب تواجد تلك الديدان.



واكد الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الادوية والشركات، وعضو مجلس نقابة البيطريين، أن انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة بالاسكندرية، تقع مسؤوليته على عاتق وزارة البيئة، بحكم اختصاصها وامتلاكها الخبرة للتعامل مع مثل هذة المواقف.

