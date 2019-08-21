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حوادث

يستخدم خامات فاسدة .. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات.. صور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:28 م
معمل غير مرخص لتصنيع
معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان
مصطفى الرماح
تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة من ضبط مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية كائن بمدينة دمنهور لقيامه بإدارة المعمل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة .

وأثبتت التحريات ان المتهم يقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضًا صحة المواطنين للخطر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى ومتابعة حركة تداول السلع للحفاظ على صحة المواطنين.
يستخدم خامات فاسدة .. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات.. صور
يستخدم خامات فاسدة .. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات.. صور
يستخدم خامات فاسدة .. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات.. صور
يستخدم خامات فاسدة .. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات.. صور

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