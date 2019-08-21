يستخدم خامات فاسدة .. ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات.. صور

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة من ضبط مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية كائن بمدينة دمنهور لقيامه بإدارة المعمل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة .
وأثبتت التحريات ان المتهم يقوم باستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضًا صحة المواطنين للخطر .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى ومتابعة حركة تداول السلع للحفاظ على صحة المواطنين.