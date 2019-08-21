الغضبان: 18 خدمة بالمرحلة الأولى لمشروع المدينة الرقمية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان مشروع المدينة الرقمية بلغت استثمارات الدولة به ٢ مليار جنية لربط ٦٨١ من المنشآت والمباني الحكومية بالشبكة الإلكترونية الموحدة بالمشروع .



وقد بدأت المرحلة الأولى بتشغيل ١٨ خدمة بالنظام الجديد منها خدمتين في قطاع التموين لاستخراج البطاقات التموينية والاخري لاستخراج بدل التالف وتفعيل هذه البطاقات وهناك ٩ خدمات في مجال التوثيق و٥ خدمات متعلقة بالنيابة العامة للمستخرجات الزواج والمستخرجات الرسمية الأخرى و خدمتين بمحكمة الاسرة بالاضافة الي الخدمات التي تقدمها ٧ مراكز تكنولوجية بادارات الاحياء وديوان عام المحافظة.



وأكد المحافظ بان هذه الخدمات يتم تنفيذها في دقائق معدودة بمراكز هذه الوحدات ومن خلال اجهزة التليفون المحمول من اي مكان



وقال ان هناك عشرين خدمة اخري ستنضم للمشروع الشهر القادم وتستكمل الي ٧٧ خدمة مختلفة في جميع القطاعات بشكل تدريجي قبل نهاية العام الحالي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام.