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فن

فيديو.. كارمن سليمان توجه سؤالا لجمهورها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:22 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
قسم الفن
فاجأت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها بنشر فيديو عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهي تغني أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "ياذي تبون" وسألت الجمهور من خلال تعليقها على الفيديو وقالت: «يا ذي تبون الحسيني.. من أكتر الأغاني الخليجي اللي بحبها.. إنتوا إيه أكتر أغنية خليجية بتحبوها؟».

يذكر أن "كارمن" فازت ببرنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" في الموسم الأول في عام 2012 وتعتبر أغنية "كلام كلام" أول عمل فني لها.

وأحدث أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم»، من كلمات: محمد فتحي، وألحان: طارق شمس، وتوزيع: أسامة سامي.

حققت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم» لـ كارمن سليمان، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 17 مارس الماضي عبر قناة «كارمن» الرسمية على يوتيوب.

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