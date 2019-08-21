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حوادث

إحباط محاولة تهريب 40 كيلو من مخدر القات داخل طرد بريدي في المطار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:49 م
إحباط محاولة تهريب
إحباط محاولة تهريب 40 كيلو من مخدر القات
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات المعنية من رصد "2 طرد بريدى" قادمين من إحدى الدول الأجنبية عن طريق إحدى شركات البريد عبارة عن "2 كرتونة بداخلهما أعشاب" مرسلة إلى أحد الأشخاص داخل البلاد (جارى تحديده وضبطه) يحويان بداخلهما كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطردين المشار إليهما وبتفتيشهما جمركيًا عُثر بداخلهما على (كمية من مخدر القات وزنت 40 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ورصد ومتابعة الوسائل المستحدثة التى يلجأ إليها العناصر الإجرامية النشطة فى هذا المجال.

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