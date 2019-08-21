هرب مع عشيقته.. رد فعل صادم لزوج على خيانة زوجته

قرّر هذا الرجل الهروب مع عشيقته المتزوجة خارج القرية التى يقيمان بها، ولكن الأمر تم افتضاحه بعد اكتشاف الزوج تلك العلاقة بين زوجته وحبيبها.



وتطوّر الأمر لمشكلة وقعت فى 22 يوليو الماضى وظلت لعدة أسابيع حتى قرّر كبار القرية التدخل لإنهاء الأزمة، التى تصدرت أحاديث الجميع في ولاية جوراخبور بولاية أوتار براديش الهندية.



وخيّروا الحبيب ما بين الاستمرار فى علاقته بتلك المرأة أو الابتعاد عنها، فكان ردّه بالاستمرار، لذلك قرّر وجهاء القرية تغريمه 71 خروفًا لزوجها كتعويض.



وبالفعل أعطى العشيق الزوج 71 خروفًا من أصل 142 من قطيعه، واتفق جميع الأطراف على هذا الحل.