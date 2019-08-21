معلول والطرابلسي الأبرز لخلافته.. تونس تفسخ عقد آلان جيراس بالتراضى

أنهى الاتحاد التونسي لكرة القدم عقده مع الفرنسي آلان جيريس المدير الفنى لمنتخب نسور قرطاج بعد فسخ العقد بالتراضي.



كان منتخب نسور قرطاج تلقى خسارة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد فى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا وحصل المنتخب التونسي على المركز الرابع بعد الخسارة بنفس النتيجة أمام منتخب نيجيريا.



وكشفت تقارير تونسية أن الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء يتجه صوب مدرسة المدرب الوطنى لتولى مهام القيادة الفنية للمنتخب خلال الاستعداد للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.



ذكرت التقارير أن أبرز الأسماء المرشحة لتولى مهام القيادة الفنية للمنتخب التونسي الثنائى نبيل معلول المدرب الوطني السابق وسامي الطرابلسي مدرب نادي السيلية القطري والذي سبق له تدريب نسور قرطاج.