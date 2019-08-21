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برلمان

برلماني: الحكومة تتجه لإدراج الاقتصاد الرقمي كأحد أهم أبواب الدخل الضريبي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:08 م
صدى البلد
فريدة محمد
أكد مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، أهمية توجه الحكومة إلى إدراج الاقتصاد الرقمي ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة .

وأضاف مصطفى الكمار أن تطبيق الضرائب على المنصات الرقمية المختلفة والتي يتم إطلاق ملايين الإعلانات من خلالها أحد أهم أبواب الدخل الضريبى التى يجب الانتباه لها، لما سيكون له من تأثير فعال على زيادة مستوى الدخل الضريبى للدولة.

وطالب نائب شبين القناطر بضرورة الإسراع في إصدار القانون الجديد الخاص بالضريبة على الدخل، والذى يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وفى سياق متصل طالب مصطفى الكمار بحصر جميع المنصات الرقمية والتطبيقات المختلفة التى يتم الإعلان من خلالها ووضع تقديرات مبدئية بحجم الضرائب التى يمكن جمعها من خلال هذه المنصات والمواقع المختلفة.

وأوضح مصطفى الكمار أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي.

وكان وزير المالية قد أعلن محمد أن الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

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