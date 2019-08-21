ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: الجميع توقع تأهلنا لنصف النهائي قبل البطولة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:54 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
استضاف موقع صدى البلد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مقدونيا؛ لتكريمه على إنجازه الكبير.

وقال عبد المنعم مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "أحب أن أوجه الشكر لصدى البلد على هذا التكريم، وأستغل هذه الفرصة لتهنئة هؤلاء الأبطال لأنهم بذلوا قصارى جهدهم الفترة الماضية، كان عليهم ضغطًا شديدًا، جميع اللاعبين يلعبون بطولتين للدوري، دوري الشباب ودوري الناشئين، إضافة للدراسة، أيضًا تجمعات المنتخب كل فترة، لدينا يومين راحة فقط في الأسبوع، أما باقي الأسبوع كله نستعد للبطولة خلال المعسكرات والتجمعات، كما أنه لدينا 4 لاعبين توجوا ببرونزية مونديال الشباب".

وأضاف مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "حضرنا جيدًا للبطولة، لعبنا بعض المباريات الدولية أمام منتخب مواليد 98 ، ومنتخب البحرين، أقمنا معسكر بمدينة ديسكوفاس بصربيا ، قبل أن يلتحق بنا الرباعي المتوج ببرونزية الشباب ، استقبلناهم بحفاوة كبيرة بعد هذا الإنجاز، هم أيضًا أعطوا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة بعد هذا الإنجاز".

واختتم عبدالمنعم كلامه قائلًا: "منتخب مصر لكرة اليد للناشئين خاض مباراتين أمام منتخب صربيا قبل البطولة والجميع توقع لنا التأهل لدور نصف النهائي، بدأ الجهاز الفني العمل على العامل النفسي، بدأنا في محاولة رفع روحهم المعنوية وورسخنا في عقولهم أننا لسنا أقل من أي منتخب أوروبي هناك في البطولة، والدليل على ذلك فوز منتخب الشباب بالبرونزية، وبالفعل بدأنا البطولة بالفوز على المنتخب السويدي والذي أعطانا دافعا أكبر".

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عاد لأرض الوطن فجر الثلاثاء بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 32-28.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيف الدرع نجم منتخب شباب اليد: توقعنا تحقيق الإنجاز.. وهدفنا كأس العالم 2021

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالصعود لدور الـ16 في بطولة العالم لليد للناشئين

النواب يهنئ منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز ببطولة كأس العالم.. لجنة الشباب والرياضة: تكريم المنتخب تحت قبة البرلمان..الأحزاب : المنتخب شرف مصر

شيكو يهنئ لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم

إنجاز تاريخي.. رامي إمام يهنئ مصر ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين

بحبكم اوي.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي منتخب كرة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم

ترشيحاتنا

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم موقف المدرب الجديد

فيديوجراف| عودة بي اوت كيو - BeoutQ التردد الجديد

نجاة فريق غزل المحلة من موت محقق فى حادث تصادم أمام مدخل دمنهور.. صور

السنة دى مش عايزة تخلص.. مريم أمين بملابس العمليات وتوضح تفاصيل حالتها الصحية.. شاهد

آخر أيامي الصيفية .. نجم مسرح مصر فى إطلالة جديدة ..شاهد

بعد إصابته.. نجم ريال مدريد الجديد يشارك في التدريبات حزينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة