مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: الجميع توقع تأهلنا لنصف النهائي قبل البطولة

استضاف موقع صدى البلد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مقدونيا؛ لتكريمه على إنجازه الكبير.



وقال عبد المنعم مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "أحب أن أوجه الشكر لصدى البلد على هذا التكريم، وأستغل هذه الفرصة لتهنئة هؤلاء الأبطال لأنهم بذلوا قصارى جهدهم الفترة الماضية، كان عليهم ضغطًا شديدًا، جميع اللاعبين يلعبون بطولتين للدوري، دوري الشباب ودوري الناشئين، إضافة للدراسة، أيضًا تجمعات المنتخب كل فترة، لدينا يومين راحة فقط في الأسبوع، أما باقي الأسبوع كله نستعد للبطولة خلال المعسكرات والتجمعات، كما أنه لدينا 4 لاعبين توجوا ببرونزية مونديال الشباب".



وأضاف مدير منتخب مصر لكرة اليد للناشئين: "حضرنا جيدًا للبطولة، لعبنا بعض المباريات الدولية أمام منتخب مواليد 98 ، ومنتخب البحرين، أقمنا معسكر بمدينة ديسكوفاس بصربيا ، قبل أن يلتحق بنا الرباعي المتوج ببرونزية الشباب ، استقبلناهم بحفاوة كبيرة بعد هذا الإنجاز، هم أيضًا أعطوا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة بعد هذا الإنجاز".



واختتم عبدالمنعم كلامه قائلًا: "منتخب مصر لكرة اليد للناشئين خاض مباراتين أمام منتخب صربيا قبل البطولة والجميع توقع لنا التأهل لدور نصف النهائي، بدأ الجهاز الفني العمل على العامل النفسي، بدأنا في محاولة رفع روحهم المعنوية وورسخنا في عقولهم أننا لسنا أقل من أي منتخب أوروبي هناك في البطولة، والدليل على ذلك فوز منتخب الشباب بالبرونزية، وبالفعل بدأنا البطولة بالفوز على المنتخب السويدي والذي أعطانا دافعا أكبر".



يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد للناشئين عاد لأرض الوطن فجر الثلاثاء بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة 32-28.