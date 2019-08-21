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ديني

هل استعمال الفيزا كارد يعد قرضًا ربويا.. الافتاء تجيب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:55 م
الفيزاكارد
الفيزاكارد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، يقول صاحبه: "هل استعمال الفيزا كارد قرضًا

رد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "الفيزا كارد" لا تعد قرضًا ربويًا، طالما أنك تقوم بسداد ما تأخذه من أموال في المدة المحددة لذلك.

وتابع: أما تأخير السداد لما بعد انتهاء المدة المحددة ووضع فائدة على المبلغ فهذا ربا.

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