هل استعمال الفيزا كارد يعد قرضًا ربويا.. الافتاء تجيب

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، يقول صاحبه: "هل استعمال الفيزا كارد قرضًا



رد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "الفيزا كارد" لا تعد قرضًا ربويًا، طالما أنك تقوم بسداد ما تأخذه من أموال في المدة المحددة لذلك.



وتابع: أما تأخير السداد لما بعد انتهاء المدة المحددة ووضع فائدة على المبلغ فهذا ربا.