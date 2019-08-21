هل استعمال الفيزا كارد يعد قرضًا ربويا.. الافتاء تجيب

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء ، يقول صاحبه: "هل استعمال الفيزا كارد قرضًا
رد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "الفيزا كارد" لا تعد قرضًا ربويًا، طالما أنك تقوم بسداد ما تأخذه من أموال في المدة المحددة لذلك.
وتابع: أما تأخير السداد لما بعد انتهاء المدة المحددة ووضع فائدة على المبلغ فهذا ربا.
رد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "الفيزا كارد" لا تعد قرضًا ربويًا، طالما أنك تقوم بسداد ما تأخذه من أموال في المدة المحددة لذلك.
وتابع: أما تأخير السداد لما بعد انتهاء المدة المحددة ووضع فائدة على المبلغ فهذا ربا.