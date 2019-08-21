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ارتفاع حجم الإنتاج من حقل ظهر إلى 3 مليارات قدم مكعب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:33 م
حقل ظهر
حقل ظهر
البهى عمرو
قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن مشروع حقل ظهر هو مشروع الأرقام القياسية، وكشف أن مصر ترفع إنتاج حقل ظهر لـ 2.7 مليار قدم غاز يوميًا.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك برنامجا محكما موضوعا من وزير البترول للوصول لنتائج إيجابية كبيرة.

وأوضح ، أن هناك تقدم على البرنامج الزمني الموضوع بمقدار 4 أشهر، وكشف أن هذا الإنجاز أعاد مصر على قائمة التصدير.
وأشار إلى أن، حقل ظهر يعتبر من أكبر الاكتشافات البترولية فى منطقة البحر المتوسط، وأن هذا الإنجاز فتح المجال لشركات كثيرة بالتعاقد مع مصر.

وتابع: ان الفترة المقبلة سيكون هناك نتائج أخرى ايجابية، منها ارتفاع حجم الانتاج من حقل ظهر إلى 3 مليار قدم مكعب من الغاز بنهاية 2019.

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