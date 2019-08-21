ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف سائحة سعودية بتركيا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:32 م
إسطنبول
إسطنبول
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر مطلعة أن سيدة سعودية تعرضت للاختطاف في مدينة إسطنبول التركية قبل أيام.

وكشفت المصادر أن المخطوفة تدعى «عبير» اختفت بجوار أحد فنادق إسطنبول بالجزء الآسيوي، حيث تقيم وأسرتها.

وأفادت المصادر بأن المواطنة كانت موجودة في إسطنبول رفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة، وانقطع التواصل معها، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة حتى من معرفة مكان وجودها.

وذكرت المصادر أنه وفقًا لكاميرات المراقبة الأمنية «قام شخص يحمل عبوة صغيرة برش محتواها على وجه السائحة السعودية، التي فقدت وعيها قبل أن يصطحبها معه حتى غابت عن الأنظار».

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض شقيقين سعوديين لاعتداء مسلح، في أثناء سياحتهما في تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب اعتداء مسلح.. السفارة السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

بعد تحذير المملكة مواطنيها بـ اسطنبول.. #محاوله_قتل_سعودي_في_تركيا يتصدر تويتر

سائق تاكسي تركي يعتدي بالضرب على مواطنة أردنية.. فيديو

صفاء الهاشم تثير الجدل مجددا وسر زيارة ظريف.. أبرز أخبار الصحف الكويتية

سرقة وضرب نار ونصب جرائم الأتراك ضد السعوديين.. والسفارة: 6 تحذيرات في 2019

الرئيس السيسي يؤكد: الإنسان المصري أهم ما تملكه البلاد.. والجيش الليبي يدمر قاعدة تركية.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية اليوم

ترشيحاتنا

أول قرار لمجلس الجبلاية الجديد.. اتجاه قوي لتعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

حسن حسني يتصدر تويتر بعد نحت تمثال له

أعطت ظهرها للكاميرا.. إليسا تشعل إنستجرام بـ صورة جديدة بعد قرار الاعتزال

خبير لوائح يفجر مفاجأة حول اجتماع الأندية ضد اتحاد الكرة

محمد صلاح يبهر متابعيه بالجري على الماء.. فيديو

رئيس نادي الجزيرة المطروحي يعلق على شكوى الأندية ضد اتحاد الكرة الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة