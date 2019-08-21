برلماني: قانون العمل الأهلي يرفع تصنيف مصر في المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان

قال النائب محمد الغول رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس التعاون الدولى للعلاقات الدبلوماسية، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم العمل الأهلي، انتصار للدولة المصرية، ويساهم فى رفع تصنيف مصر فى المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل.



وأضاف النائب محمد الغول خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن توجيه الرئيس السيسى بتغيير قانون العمل الأهلى كان قرارا شجاعا منه،وجوهر تعديل القانون الملغى رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ، هو أن تأتى نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور مصر الحالى فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية ، التى تضمنها القانون الملغي وكذلك بحق تأسيس الجمعيات بالإخطار دون أعتراض من الجهة الإدارية"، لافتا إلى أن العديد من الجمعيات الأهلية كانت قد رفضت العمل فى إطار القانون القديم.



وأكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن نسبة التوافق على الخطوط العريضة للعمل الأهلى كبيرة للغاية، بعد الاجتماعات التى عقدت بمجلس الوزارة مع ممثلى العمل الاهلى ومن ثم عرض على القانون على لجنة التضامن الإجتماعى والتى بذلت جهد كبير قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الذى أقره قبل نهاية دور الانعقاد الرابع.



وتابع النائب محمد الغول: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، لبدء العمل به.



ونشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.