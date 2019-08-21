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محسن عادل: معدل الفائدة فى الارجنتين أصبح 75 %..فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:38 م
الدكتور محسن عادل
الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر
البهى عمرو
قال الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك إشادات كثيرة بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن بلومبرج قالت أن الاقتصاد المصري الأسرع فى الشرق الأوسط.

وأضاف "عادل" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الإرشادات جاءت فى توقيت غاية فى الغرابة، وذلك لان العالم بالكامل تصاعد للحرب التجارية، وادراج الصين للتلاعب فى العملة، وانهيار لاول مرة من 2008، و وجود ركود اقتصادي لـ 7 من 20 دولة كبيرة.

وأوضح ، أن هناك ركودا فى اقتصاد اليابان و كوريا الجنوبية، سنغافورة، وألمانيا وبريطانيا، وهناك انهيار كامل فى الأرجنتين، وان معدل الفائدة فى الارجنتين أصبح 75 %.

وأشار إلى أن سعر العملة فى الارجنتين تدمر، وأن الارجنتين من 6 أشهر كان يتحدثون ان هناك تجربة نجاح.

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