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تحويلها لـ الغاز يوفر 12.5 مليار جنيه.. الحكومة: 88 ألف مركبة تجاوز عمرها الـ 20 عاما

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:11 م
ميكروباص
ميكروباص
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المصنعة للميكروباصات والميني باص كان اجتماعا تشاوريا.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن عددا كبيرا من الميكروباصات التي تسير في مصر تعمل بالسولار، و88 ألف مركبة تجاوز عمرها الـ 20 عاما، وتتسبب في عوادم سيارات وتلوث هوائي مع استهلاك مستمر للسولار الذي يتم استيراده من الخارج.

وتابع نادر سعد:" بدلا من استيراد وتصنيع ميكروباصات تعمل بالسولار نقوم بتصنيع ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي ونعمل على إنشاء خطوط إنتاج جديدة للعمل بالغاز الطبيعي ".

وأكمل نادر سعد:" لو نجحنا في استبدال الـ 88 الف ميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي سوف نوفر 12.5 مليار جنيه في العام، و لو عدلنا الـ 240 ألف مركبة تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي سنوفر 2.2 مليار دولار سنويا".

واستطرد نادر سعد:" البرنامج يتضمن تيسيرات لقيام السائق بتسليم السيارات القديمة ويحصل على أخرى جديدة ويدفع قيمتها بـ قروض ميسرة".

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