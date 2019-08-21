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رئيس هيئة الاستثمار يكشف أسباب نجاح انطلاقة مصر الاقتصادية..فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:02 م
محسن عادل
محسن عادل
البهى عمرو
قال الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن السبب الرئيسي فى النجاح الاقتصادي الذى تم فى مصر هو تنفيذ البرنامج الإصلاح الاقتصاد بنفسها، وبتمويل من صندوق النقد الدولي.

وأضاف "عادل" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تركز على توفر الإمكانيات وتم الاستفادة منها.

وأوضح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد افتتاحات ومشروعات كبيرة، وقامت بإحياء الموارد الموجودة لديها، على الرغم من وجود مشكلات فى الدول الخارجية.

وأشار إلى أن، مصر تقول للعالم بالكامل لأنها تمتلك تجربة اصلاح اقتصادي قوية، وما أخذته من أموال قامت بعمل مشروعات قوية به.

وتابع: أن مصر تنقل تجربة السوفالدى و محاربة فيروس سي للعالم، وأكد أن مدير الصحة العالمية أشاد بـ 100 مليون صحة.

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