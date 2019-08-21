بمناسبة زيارته الأولى لمصر .. 5 معلومات عن مدير عام منظمة الصحة العالمية

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم" مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، في أول زيارة لمصر بعد توليه المنصب، وتستمر لمدة يومين، للاطلاع على ما حققته مصر من نجاحات في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.



وينشر موقع صدى البلد 5 معلومات تيدروس أدهانوم:

= انتُخب من الدول الأعضاء في المنظمة مديرًا عامًا للمنظمة لمدة خمس

= أول شخص من الإقليم الأفريقي التابع للمنظمة يشغل منصب مدير الشؤون التقنية والإدارية في المنظمة

= شغل الدكتور قبل انتخابه منصب وزير خارجية إثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2016.

= شغل منصب وزير الصحة بإثيوبيا في الفترة ما بي =ن 2005 و2012

= قاد في ذلك الوقت جهودًا شاملة لإصلاح النظام الصحي في هذا البلد