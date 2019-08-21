تدريبات قوية لـ حراس مرمى الأهلي.. وإكرامي يواصل التأهيل

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية، مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق.



وحصل الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق على وحدات تدريبية متنوعة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.



فيما أكمل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى جزءًا من تدريبات الكرة تحت إشراف طارق سليمان قبل أن يستكمل المران بالجري حول الملعب في إطار البرنامج البدني المخصص له.



ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب.



وكان الأهلي قد حقق فوزا مؤزرًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا 4-0 سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.