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رياضة

سعفان الصغير لـ محمد عواد: لو رجعت الإسماعيلي هقعد في البيت

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:18 م
محمد عواد
محمد عواد
حسام الحارتي
قال سعفان الصغير ، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي ، أن هناك فرقا كبيرا بين رحيل الحارس محمد عواد إلى الزمالك، والمدافع محمود متولي إلى الأهلي.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "تايم اسبورت"، أنه ليس مسؤولا عن رحيل محمد عواد إلي صفوف نادي الزمالك كما روج خلال الفترة الماضية ، معلقا :" جمهور الإسماعيلي لن يسامح عواد ".

ووجه مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي رسالة شديدة اللهجة إلى محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، قائلا: "عايز تمشي امشي باحترامك، وفي حالة رجوعك إلى الفريق، أنا هقعد في البيت".

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