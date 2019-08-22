مطالب حقوقية بخطوط ساخنة لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة

طالبت مؤسسة "مصر السلام والتنمية" بتدشين خطوط ساخنة لنجدة ذوي الإعاقة وتلقي البلاغات والشكاوى في حوادث الاعتداء عليهم.





جاء ذلك ردًا على واقعة التعدي على أحد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل محل الحلاقة بمحافظة الشرقية.





وأكد أحمد فوقي رئيس المؤسسة لـ "صدى البلد"، أن المجلس القومي للإعاقة يجب أن يكون له خط ساخن للتحقيق في مثل هذه الحالات أسوة بما يفعله المجلس القومي للطفولة والأمومة.





من جانبها، أكدت هبة أبو سعدة ، مدير مكتب شكاوى المواطنين بمصر السلام، أنه يجب على المجالس القومية المتخصصة التواجد ميدانيًا في الشارع المصري والاشتباك مع قضاياه.





وأضافت هبة أبو سعدة، أنه من الضروري أن يشعر المواطن المصري بالجهود المبذولة كما يجب أن ننشر خطط عمل المجالس للعامة.





وطالبت هبة أبو سعدة بالانتهاء من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل نوفمبر ٢٠١٩.